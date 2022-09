Veerle Heeren neemt ontslag als burgemeester van Sint-Truiden na commotie rond betalingen aan overleden oud-burgemeester

"We zijn ontsteld over de informatie die we vandaag hebben gekregen", zegt Veerle Heeren in een mededeling. "Ik kan, samen met mijn partij, formeel zeggen dat niemand van ons hiervan op de hoogte was. Als burgemeester heb ik echter de plicht om ook de rust in de stad en het stadsbestuur terug te brengen gezien de ontstane polemiek door dit dossier. Dit in het belang van onze inwoners."



"Daarom heb ik besloten om een stap terug te zetten als burgemeester van Sint-Truiden, in overleg met de lokale partijafdeling van CD&V en nationaal voorzitter Sammy Mahdi."