"Corona-effect" op verpleegkundeopleiding lijkt uitgewerkt ondanks stijgende populariteit van hogescholen

De tanende populariteit van de opleidingen Verpleegkunde staat in schril contrast met het stijgende belang voor de lerarenopleidingen. De Hasseltse hogeschool PXL ziet tot dusver 28 procent meer leraren in spe aan de startlijn verschijnen. UC Leuven-Limburg (UCLL) tekent zelfs een stijging op van 40 procent voor de opleiding leerkracht middelbaar onderwijs en 50 procent voor de vorming voor lagere scholen. Aan de HOGENT staan alle leerkrachtenopleidingen in de top vijf van populairste bachelors.

Ook hier spelen mediaberichten een rol, zo zegt Ben Lambrecht van Hogeschool PXL. "Misschien schrijven meer studenten zich in omdat het lerarentekort vaak ter sprake komt in de media, maar er zijn dit jaar ook heel wat zij-instromers geïnteresseerd in de opleiding."