Vzw Symfoon voert actie op Korenmarkt Gent voor mensen met visuele beperking

Volgens Van den Broeck zijn vooral ook stellingen gevaarlijk. "Wij geraken volledig gedesoriënteerd doordat we door iets moeten lopen dat we niet kennen en ook niet kunnen zien. Dat zorgt voor gevaarlijk situaties. Je zou het gevaar kunnen verminderen door op voorhand al aan te duiden dat er een versperring of obstakel is. Bij stellingen zou je een hek kunnen zetten of desnoods stoelen zodat wij met onze stok duidelijk voelen dat er iets is dat de weg blokkeert. Dan weten wij al dat we alert moeten zijn en eventueel een andere route moeten vinden."