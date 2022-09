Woonzorgcentra vragen 60 miljoen euro om de winter door te komen

Gestegen energiefacturen zijn uiteraard geen probleem waar uitsluitend zorginstellingen mee kampen. Maar anders dan gezinnen of bedrijven kunnen woonzorgcentra de thermostaat niet zomaar een graadje lager zetten om te besparen, want de temperatuur in de kamers van de bewoners is door de Vlaamse overheid vastgelegd op minstens 22 graden. Daaraan morrelen is volgens Johan Staes ook niet zonder risico: “We spreken over een populatie van oudere, kwetsbare personen die veel stilzitten en ook vaak onderliggende problemen hebben. Bovendien wil ik ook niet het risico lopen dat families of bewoners elektrische kacheltjes of dekens zouden gaan gebruiken om bij te warmen. Dat zou het risico op brand alleen maar doen toenemen.”