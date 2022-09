Hoe een wortel-emoji gebuikt wordt om Facebook te misleiden bij antivax-posts 

‘Gebruik nooit het c-woord, v-woord en b-woord (corona, vaccin en booster)’ stond er in de beschrijving van één van de Facebookgroepen. Daardoor bleven grote groepen, tot wel 250.000 leden, onder de radar van het algoritme en Facebook. Er verschenen steeds berichten in over het coronavaccin dat zou leiden tot ziekte of zelfs overlijden. Zo’n ongefundeerde berichten over schadelijke vaccins zijn verboden op het medium en nadat de BBC Facebook inlichtte, werden de groepen dan ook meteen offline gehaald.

De vraag is echter hoeveel effect dat heeft, aangezien een code zonder veel moeite wordt aangepast. Het is in zo’n gemeenschap snel afgesproken om over te schakelen op een andere emoji of een volledig nieuwe code, waar het algoritme opnieuw problemen mee zal hebben.