Zandsculptuur "Save our souls" in Heppeneert: "Mooie metafoor voor onze kwetsbaarheid tegenover de natuur"

De boodschap "save our souls" kan je vertalen als "red onze zielen". “Dat is iets wat je verwacht te horen als een smeekbede in een kerk bij een gebed. Maar in eerste instantie betekent het SOS, een noodkreet”, verklaart Maarten Inghels, die het kunstwerk ontworpen heeft. “In dit geval is het een smeekbede en noodkreet aan de Maas om niet te overstromen. Of, zoals deze zomer, niet te laag te staan door extreme droogte.”



Het is niet toevallig dat het kunstwerk tegenover de kerk van Heppeneert opduikt. “De kerk was me meteen opgevallen toen ik hier de eerste keer kwam. Bovendien speelt religie hier in Maaseik nog een belangrijke rol”, zegt Inghels. “Dit weekend gaat hier ook de Ommegang door, waarbij de relieken van Harlindis en Relindis van de kerk naar de kapel gedragen worden.”