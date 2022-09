Zeescouts in Gent dringend op zoek naar loods voor 30 boten

De scoutsleden hopen in Gent te kunnen blijven, maar het ziet ernaar uit dat dat niet meer zal lukken. "De stadsdiensten kunnen ons op dit moment niet helpen, en ook op de privémarkt lijken we niets te vinden in Gent zelf", zucht Smet.

"We zijn momenteel in gesprek met iemand uit Evergem. Dat is vrij ver van onze andere faciliteiten in Drongen en het is redelijk gevaarlijk met de fiets. Maar het is nog niet zeker of dat zal doorgaan. We zijn zelfs nog niet zeker of we het kunnen betalen. Andere oplossingen zijn dus nog zeker welkom", besluit de scoutsleidster.