Belgisch Kampioenschap schapendrijven in Bokrijk: "Zoektocht naar hond met de beste controle over schapen"

Doorheen de dag moeten de deelnemers verschillende proeven uitvoeren, de hond moet bijvoorbeeld het groepje schapen in twee kunnen splitsen of hen net samen naar een afgesloten hok brengen. Daar komt volgens Van Schaeverbeke een intensieve training bij kijken: "Een jonge hond moet nog veel leren, dat is zwaar. Maar hoe meer de hond leert, hoe gemakkelijker het wordt voor de handler of herder." De meeste deelnemende honden zijn border collies.