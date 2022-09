Na getuigenis over miskraam noemt Chrissy Teigen dood ongeboren zoontje nu abortus: "Ik heb dat pas recent beseft"

"Twee jaar geleden, toen ik zwanger was van Jack, ons derde kind, heb ik veel moeilijke en hartverscheurende beslissingen moeten nemen. Ongeveer halfweg de zwangerschap werd me duidelijk dat onze zoon het niet zou overleven, en ik zonder medische interventie ook niet", vertelde Teigen, die haar betoog op een bepaald moment onderbreekt en zegt: "Laat ons benoemen wat het was: een abortus. Een abortus om mijn leven te redden, terwijl onze baby zelf absoluut geen kans had om te overleven. En om heel eerlijk te zijn: ik heb dat nooit beseft, tot enkele maanden geleden."

Volgens Teigen heeft de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om de uitspraak "Roe vs. Wade" te schorsen iets in gang gezet. Die beslissing had tot gevolg dat er in de VS op federaal niveau geen grondwettelijk recht op abortus bestaat.

Teigen vertelt hoe die beslissing thuis ter sprake kwam, en ze tegen haar echtgenoot John Legend zei hoe ze meeleefde met mensen die een abortus willen ondergaan en voor die moeilijke keuze staan. Naar eigen zeggen heeft Legend haar tijdens dat gesprek doen inzien dat Teigen zelf even goed één van die mensen is geweest.