Na heisa over afgevoerde docuserie "FIRE": staatssecretaris De Bleeker wil piramidespelen aan banden leggen

De Bleeker wil ook dat er een beter kader komt rond piramidespelen, volgens haar is het aannemelijk dat we piramidespelen die draaien rond zogezegd financieel advies of training steeds vaker zullen zien. "Ik vrees dat we in de toekomst meer en meer piramidespelen in de financiële en beleggingssfeer zullen zien. Daarom pleit ik er bij mijn Europese collega’s voor om het kader beter te maken en het net te sluiten.”

In die strijd zijn er volgens De Bleeker meer instrumenten nodig. Dat is echter niet zo evident omdat het Europees kader vandaag volgens haar "te beperkend en vaag geregeld is". Volgens de staatssecretair geeft dat malafide personen te veel tijd en ruimte om dergelijke systemen op te zetten en geld af te troggelen.

Ze zal daarom op de informele Europese top over consumentenbescherming pleiten om het verbod op piramidespelen duidelijker en uitgebreider te regelen. In afwachting daarvan bekijkt De Bleeker wel of er marge is om via andere nationale mechanismen het net rond dit soort piramidespelen verder te sluiten.