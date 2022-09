Langstlopende musical op Broadway gooit handdoek: "Phantom of the opera" stopt na 35 jaar

Het boek had aanvankelijk niet veel succes, maar geldt nu wel als een klassieker in de Franse literatuur. Niet het minst door de talrijke film- en toneelbewerkingen die ervan gemaakt zijn. In 1986 schreef de Britse componist Andrew Lloyw Webber samen met tekstschrijvers Charles Hart en Richard Stilgoe de musical "The phantom of the opera", met intussen bekende songs als "Masquerade", "Angel of music", "All I ask of you" en "The music of the night." De musical ging op 9 oktober 1986 in première op West End in Londen.

Op 26 januari 1988 werd de eerste voorstelling gespeeld in het Majestic Theatre op Broadway in New York. Daar staat het bijna 35 jaar laten nog altijd op het programma, maar wie nog een kaartje wil, zal zich moeten haasten. Op 18 februari volgend jaar staat de laatste voorstelling gepland. Tanende bezoekerscijfers tijdens en na corona zijn de voornaamste oorzaak.