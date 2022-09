Fruitboer laat 120 ton peren hangen: “Nog nooit meegemaakt, maar het kost te veel”

De hoge energiekosten raken iedereen en elke sector, ook de fruitboeren dus. Fruitboer Roel Paesmans van het familiebedrijf Fruitsnacks besliste 120 ton peren niet te plukken door de hoge kosten: “De prijs die we voor een peer krijgen is niet genoeg om het hele proces ervan te betalen”, zegt de boer. Wij koelen de geplukte peren ongeveer een jaar in onze koelcellen, maar onze elektriciteitsfactuur was vorige keer maal tien. Dat is gewoon te duur.”

Daarom besliste de boer om een deel niet te oogsten, want zo bespaart hij dan ook op werkuren voor de arbeiders. Deze peren zullen rotten en afvallen. “Wij wonen echt tussen de perenbomen, dus het gaat heel pijnlijk zijn om te zien dat we heel dat perceel moeten afgeven”, aldus Paesmans.