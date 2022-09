Vier geparkeerde wagens beschadigd na aanrijding in Deurne

Het ongeval gebeurde rond 6u vanochtend. In de Jan Welterslaan in Deurne reed een bestelwagen met Nederlandse nummerplaat in op een geparkeerde wagen. Dat gebeurde toen de bestuurder van de bestelwagen vanop de Bisschoppenhoflaan de Jan Welterslaan indraaide.

Die zware botsing zorgde voor een kleine kettingreactie. Door de impact werd het aangereden voertuig vooruit geduwd en raakten in totaal vier geparkeerde wagens beschadigd. Op camerabeelden was te zien hoe de bestuurder en zijn passagier wegvluchtten en hun voertuig achterlieten. Dat werd getakeld voor verder onderzoek, zegt de politie.