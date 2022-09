Explosief gevonden aan woning in Merksem die al vaker doelwit was, drie verdachten opgepakt 

An de Rietschoorvelden in Merksem werd vannacht de gevel van een huis beklad met rode verf. Het gaat om dezelfde woning waar deze week nog een vuurwerkbom ontplofte in de voortuin. De graffiti van afgelopen nacht is moeiijk leesbaar waardoor de boodschap onduidelijk is. Het derde woord is vermoedelijk "coke".