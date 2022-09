Grootste cohousingproject in Vlaanderen opent de deuren in Bijgaardehof

In de gewelven van de oude fabriek is er ook nog plaats voor een vleermuizenkolonie die er haar intrek had genomen. "Die vleermuizen zaten onder de oude fabriek", zegt bewoonster Mei. "We hebben onze timing daar ook wat op moeten afstemmen omdat ze uitvliegen of een bepaald slaappatroon hebben dat we niet wouden verstoren. We hebben daar rekening mee gehouden zodat zij nu nog steeds aanwezig zijn."