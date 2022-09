Ijsschaats van runderbotten en reuzevilla aangetroffen onder Gaverse Markt

Een ijsschaats gemaakt van runderbotten en de ruïnes van een imposante villa: het is slechts een deel van wat sluimert onder de Markt in Gavere. Sinds mei doet een team archeologen historische opgravingen in deze Oost-Vlaamse gemeente. De gemeente opent een tijdelijke expo om alle vondsten tentoon te stellen. “Dit soort opgravingen zijn de enige manier om meer te leren over de periode waaruit we geen geschreven bronnen hebben”, zegt archeologe Marie Lefere van Ruben Willaert nv.