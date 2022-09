Kerk van Aalbeke heeft nu ook bibliotheek en muziekklassen

In 2014 startte de discussie rond het masterplan van Aalbeke. Bedoeling was om de gemeenschapsruimte van de Kortrijkse deelgemeente herin te richten en de dorpskern te versterken. "In 2014 startten de gesprekken, maar lange tijd bleef de kerk buiten schot. Het is het Kerkenplan dat in pas 2017 werd uitgebracht, dat de mogelijkheden van de kerk in de verf zette", vertelt David Claus van het urbain architectencollectief dat instond voor het ontwerp. "Een kleinere kerk en de bib en muziekklassen als nevenbestemming van het gebouw vormde de sleutel in het masterplan."