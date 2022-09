16 uur wachten voor laatste groet aan koningin Elizabeth, koning Charles houdt een wake

Sinds woensdagavond kan de Britse bevolking een laatste groet brengen aan de overleden koningin Elizabeth II (96) in Westminster Hall in Londen. En dat doen de Britten massaal. Groot en klein, jong en oud, bekend of onbekend, ze staan onafgebroken in de rij om langs haar kist te lopen en hun respect te betuigen. Gisteren schoof ex-voetbalster David Beckham nog urenlang mee aan.

Het is frisjes in Londen, zeker 's nachts, maar dat houdt de rouwende Britten niet tegen. De wachtrij werd gisteren enkele uren afgesloten omdat er geen plaats meer was om aan te sluiten. Maar sinds hij weer openging, zit de rij voortdurend bijna aan zijn maximale capaciteit. "De wachttijd bedraagt minstens 24 uur. Reis alstublieft niet meer af om aan te sluiten", meldde de overheid afgelopen nacht. Wie dat toch nog wil doen, krijgt het advies om de officiële kanalen te checken, onder meer een rechtstreekse "queue tracker". Zaterdagvoormiddag bedraagt de wachttijd minstens 16 uur.