Voorlopig geen ochtendzwemmen in zwembad van Wetteren door personeelstekort

"We hebben sowieso maar een klein aantal redders, maar door enkele zieken hebben we nu een acuut tekort aan redders", zegt schepen van Sport Dietbrand Van Durme (Eén). Het zwembad kan daarom enkele uren niet open gaan, onder andere op dinsdagavond en elke ochtend tussen 7 en 8 uur. "We zijn naarstig op zoek naar redders, maar het blijkt een knelpuntberoep te zijn," zucht Van Durme.