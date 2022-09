Ondanks verhoging toegangsprijs, meteen enthousiaste schaatsers bij opening schaatsbaan Liedekerke

Kevin heeft nieuwe schaatsen gekocht van 750 euro en wil ze uitproberen. "Ik vind het spijtig dat de prijs verhoogd is voor mensen die hun eigen schaatsen meebrengen, dat is toch wel vreemd. Ik ben speciaal afgekomen van aan de kust om vanavond vrienden terug te zien." Chaima heeft al twee jaar niet meer geschaatst en is blij dat het weer kan. "Alles wordt duurder, ik weet niet hoeveel hier, mijn broer heeft betaald."

Mark Bruyland woont sinds kort in Liedekerke. "Mijn vrouw is dol op schaatsen, daarom zijn we hier met ons hele gezin, de twee oudste van de drie kinderen kunnen het al, de jongste gaat het nu leren van mijn vrouw. Ik heb het niet echt gemist, maar zij wel."