Open VLD zet licht op groen voor legalisering van softdrugs en wil autokeuring afschaffen

"Het legaliseren van softdrugs is al een belangrijke stap", zei hij. "Het is niet omdat het uit het strafrecht wordt gehaald dat het gebruik ervan wordt aangemoedigd. Maar als we er ook andere drugs bij zouden betrekken, betreden we een heel ander veld. Daar zijn wereldwijd geen succesvolle voorbeelden van." Het amendement waarin werd voorgesteld om te onderzoeken of alle drugs uit de strafwet kunnen worden gehaald, werd vervolgens verworpen.



Een laatste opmerkelijke stelling was die over een hervorming van het Grondwettelijk Hof. Er was de afgelopen jaren immers heel wat discussie over kandidaat-rechters zonder juridisch masterdiploma, voorgedragen door achtereenvolgens Ecolo en MR. Momenteel bestaat het hof voor de helft uit rechters die benoemd worden op grond van hun juridische ervaring en voor de andere helft uit ex-parlementsleden. Dat willen de liberalen afschaffen. Als het van hen afhangt, wordt het Grondwettelijk Hof voortaan enkel nog door juristen bemand.

"Onze leden willen de politieke koehandel van politieke benoemingen in het hof stoppen", zei congresvoorzitter Tom Ongena. "Het hof mag enkel nog bestaan uit onafhankelijke magistraten, en moet zelfs aangesteld kunnen worden zonder inmenging van de politieke klasse."