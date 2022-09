Radiomaker Tom De Cock wint literatuurprijs met jeugdboek "Lily"

"Lily" gaat over een meisje van 14, één van de bekendste influencers van haar tijd. Ze is altijd druk bezig, tot ze op vakantie verliefd wordt op Samuel. Ze stort zich in een knettergek avontuur om zijn hart (en zijn lippen) te veroveren. Waar ze niet op gerekend had, was de harde waarheid over het leven dat ze leidt. Een ontdekkingstocht die niet alleen haar bestaan, maar dat van elke jongere op de planeet op z’n kop zal zetten.