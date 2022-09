Twee mannen aangehouden voor drugslab in Oostkamp

Bij een huiszoeking op 15 september werden een man uit Antwerpen en een koppel uit Oostkamp gearresteerd. De federale gerechtelijke politie opende het onderzoek al in mei naar aanleiding van verschillende meldingen van de lokale politie Het Houtsche over de fabricatie van drugs. Tijdens de huiszoeking ontdekte de politie een actief drugslab in Oostkamp en een opslagplaats in Antwerpen op het adres van de verdachten. Ze vonden ook 20.000 euro aan cash geld.

Om de veiligheid van de politiediensten te verzekeren tijdens de huiszoekingen werden vooraf verschillende metingen en een staalname uitgevoerd. “Het chemisch aanmaakproces is niet zonder risico en kan de veiligheid en gezondheid van de producenten en buurtbewoners in gevaar brengen”, laat het parket van Brugge weten. De politie ontmantelde het drugslab en pakte de drie verdachten op. De onderzoekrechter besliste om de man uit Oostkamp en de man uit Antwerpen aan te houden. De partner van de man uit Oostkamp werd vrijgelaten.