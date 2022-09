Veulen verkocht voor recordbedrag van 360.000 euro in Geel

Het is het tweede jaar dat het jonge bedrijf een veiling organiseert voor paarden.'Vorig jaar hadden we al een online veilig georganiseerd en werd het duurste embryo verkocht voor 76.000 euro", zegt van Hulle. "Dit is de eerste hybride veiling. Dat wil zeggen dat dat zowel online gebeurt, als in de zaal, in de Stal De Eyckenhoeve in Geel. Er waren zo'n 350 gasten aanwezig. Het winnende bod kwam ook van in de zaal, door een Amerikaanse koper."