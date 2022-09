World Cleanup Day: Hasselaren ruimen vrijwillig zwerfvuil op met steun van lokale jongerenvereniging

Toch waren er heel wat enthousiaste Hasselaren die op deze World Cleanup Day, gewapend met een vuilniszak en grijptang, zwerfvuil hebben opgeruimd. "Het is verschrikkelijk dat we in een half uur een volledige vuilniszak hebben kunnen vullen en we zijn niet eens zo ver moeten wandelen" vindt de jonge Sanne Dirix. "Als het afval in de zee terecht komt, kunnen de dieren daarvan doodgaan. Dat is echt niet goed", waarschuwt ze. Op initiatief van mama Tamara Sals komt ze samen met haar zusje Julie zwerfvuil opruimen in het Hasseltse Stadspark. "We vinden heel veel blikjes van bier en frisdrank en ook papiertjes van snoep. Dat sommige mensen dat niet gewoon in een vuilnisbak gooien vind ik toch wel een beetje lui", merkt zus Julie op.