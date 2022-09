"Netto belastbaar inkomen" bepaalt of je recht hebt op energiesteun, maar waar vind je dat bedrag terug?

Dat is simpel: helemaal niets! De korting zal automatisch verrekend worden via de energiefactuur. Wie een deel van de korting terug moet betalen, zal dat later via de belastingen doen. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan en of die mensen vooraf verwittigd zullen worden door de overheidsdiensten, is op dit moment nog niet duidelijk. "De modaliteiten zullen verder uitgewerkt worden de komende weken", klinkt het bij de woordvoerder van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).