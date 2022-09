Fietsers, wandelaars en skaters krijgen vrije baan tijdens Autoloze Zondag, Brussel grootste autovrije zone van Europa

In Brussel deden alle 19 gemeenten mee aan de actie, het was zo de grootste autovrije zone van Europa. En die Autoloze Zondag in de hoofdstad was een succes en is zonder incidenten verlopen, zegt Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen).

Tussen 9.30 uur en 19 uur kregen wandelaars, fietsers, skeeleraars of steppers vrij spel in de hoofdstad. Het aantal auto's was beperkt: ongeveer 15.300 automobilisten kregen een doorgangsbewijs. "Het aantal uitzonderingskaarten neemt ook jaar na jaar af", geeft Van den Brandt aan.