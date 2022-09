Burgerparlement Wichelen geeft positief advies over fusie: "Twee mogelijke pistes"

Het gemeentebestuur zal het advies meenemen naar de gemeenteraad oktober, en daar voorleggen aan de 21 raadsleden. "Er zal ongetwijfeld een debat gevoerd worden, maar het gefundeerde advies van de burgers kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen", stelt Taylor.

En wat met de toekomst? Burgemeester Taylor is positief over het project: "We werkten eerder al met een burgerparlement voor ons klimaatplan. Ik vind dat het de kans moet krijgen om er meer mee te doen, omdat het de juiste manier is om aan burgerparticipatie te doen".