Bijna 400.000 Vlamingen kregen al tweede boostervaccin: "Massale vaccinatie blijft cruciaal, want najaarspiek komt er zeker"

Sommige mensen die jonger zijn dan 65 jaar en geen onderliggende aandoening hebben, vragen zich af of een tweede boosterprik voor hen een meerwaarde is. "Die vaccinatiemoeheid is een bezorgdheid", reageert Van Gucht. "Voor mij is dat een no brainer: laat je vaccineren, en zeker als je in een risicogroep zit. Dat is vooral belangrijk om onszelf beter te beschermen tegen ziekenhuisopname."

"De vorige boosterprik is bij de meeste mensen al zes maanden of langer geleden. Dat vaccin beschermt ons allemaal nog steeds 80 tot 90% tegen overlijden door covid of opname op intensieve zorgen. Maar de bescherming tegen ziekenhuisopname op zich: die is acht maanden na vaccinatie van 75% gezakt naar 50%. En net dat percentage willen we met die tweede booster weer opkrikken."