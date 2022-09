Dagboek uit de cel: onze journalist zat een weekend opgesloten in de gevangenis van Haren

Directeur Van Poecke ziet er erg moe uit. Hij en zijn directieteam zijn al 6 jaar dit project aan het voorbereiden en begeleiden. Aangezien we maar een klein stukje van de gevangenis te zien krijgen, geeft hij wat meer uitleg: "De bedoeling is dat we heel gevarieerd kunnen werken, tegenover de eenheidsaanpak van het verleden. Op termijn komt hier zelfs een open afdeling voor vrouwen, buiten de muren, waar ze zelfs een koffiebar gaan uitbaten." Half oktober verhuizen de vrouwen van de gevangenis van Berkendaal naar hier, in november is het aan de mannen van Vorst. Volgens Van Poecke is de operatie ongezien: "Het probleem is ook dat we met hetzelfde personeel zowel de oude als de nieuwe gevangenissen moeten openhouden. Voor een proefproject zoals dit bijvoorbeeld, heb ik 50 mensen nodig, die ik niet in Vorst, Berkendaal of Sint-Gillis kan inzetten."