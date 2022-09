Waarom vandaag de kortste (zonne)dag van het jaar is

Vanwaar die afwijkingen? Met de draaiing van de aarde rond haar as heeft dit niets te maken. Die rotatie varieert maar heel licht (enkele milliseconden per jaar). Bovendien is de tijd die we gebruiken niet gebaseerd op de werkelijke rotatie van de aardbol: de aarde draait eenmaal rond haar as in 23 uur 56 minuten. Onze dag duurt 4 minuten langer. We meten nu eenmaal de tijd aan de positie van de zon, omdat we het ritme van dag en nacht volgen.

Het probleem is dat de zon beweegt. Eigenlijk is het de aarde die rond de zon draait, maar dat doet er nu niet toe: het lijkt alsof de zon in één jaar een volledige kring aan de hemel maakt ten opzichte van de sterren (normaal zijn er geen sterren te zien als de zon op is, maar ’s nachts zien we het verschil omdat er met de seizoenen andere sterrenbeelden aan de hemel staan).

Als de aarde na 23 uur en 56 minuten één keer rond haar as is gedraaid, is de zon wat verschoven. Het duurt 4 minuten extra alvorens de aarde dezelfde stand heeft bereikt ten opzichte van de zon.