"The Queue", de wachtrij die verwondering wekt: hoe krijgen de Britten dat voor elkaar?

"Zoiets als "The Queue" plannen vereist tientallen jaren voorbereiding", zegt hij aan de Britse openbare omroep BBC. En hij kan het weten. In 2011 werd hij gevraagd om een wacht- en veiligheidssysteem uit te denken voor gebeurtenissen zoals een koninklijke begrafenis. Keith Still adviseerde, analyseerde en beoordeelde, en niet alleen over "The Queue". Zo dacht hij ook mee na over de manier waarop het stoffelijk overschot van de koningin van Balmoral naar Aberdeen zou worden overgebracht, als ze in Schotland zou overlijden. En dat is uiteindelijk zo gebeurd.

Vroegere studenten hebben het intussen van hem overgenomen in de organisatie van "The Queue", maar Still heeft dus de hand in een groot deel in wat zich vandaag in de Britse hoofdstad afspeelt. En waar de rest van de wereld naar kijkt en zich over verwondert."Ik zie veel gelijkenissen met de plannen die ik 10 jaar geleden ontwikkelde", vertelt hij aan Wired.