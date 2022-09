Dode bij brand in rusthuis in Sint-Jans-Molenbeek

Gisteravond werd de brandweer opgeroepen voor een brand in rusthuis Arcadia in Sint-Jans-Molenbeek. Er bleek brand uitgebroken in een kamer. Walter Derieuw van de brandweer Brussel: "De brand was beperkt tot één kamer, spijtig genoeg was één man overleden, zijn kamergenoot hebben we gereanimeerd en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De andere bewoners zijn allemaal gecontroleerd en mochten weer naar hun kamer."