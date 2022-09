"Als de politicus de burger niet kan beschermen, behoudt hij dan nog het recht om zijn macht uit te oefenen?" De vraag stellen is ze beantwoorden 

Vooral Groen heeft tijdens de debatten dit weekend behoorlijk met scherp geschoten. De Sutter zei dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) geen steun had binnen de regering om een advies te vragen aan het FANC, het agentschap dat waakt over de nucleaire veiligheid. "Minister Verlinden heeft te snel gecommuniceerd en is daarna teruggefloten", voegde De Sutter eraan toe. Minister Verlinden had aan het FANC gevraagd of de veiligheidsmaatregelen die de kerncentrale Doel 3, wanneer die over een week stopt met werken, onherroepelijk onbruikbaar zouden maken, uitgesteld kunnen worden.