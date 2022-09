Eén persoon overleden bij zware brand in Maria Middelares-ziekenhuis in Gent

Op zondagochtend is een kortstondige en hevige brand uitgebroken in een isolatiekamer op de spoeddienst van het AZ Maria Middelares in Gent. Daarbij is één persoon om het leven gekomen. Politie en parket onderzoeken nu de oorzaak van de brand. De spoeddienst van het ziekenhuis is voorlopig gesloten. De patiënten in het ziekenhuis zijn veilig en er is geen schade op andere diensten.