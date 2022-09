Japan zet zich schrap voor tyfoon Nanmadol, voorlopig enkel materiële schade in het zuiden waar de storm aan land is gekomen

Japan zet zich schrap voor de komst van de tyfoon Nanmadol. Het zou de hevigste storm in jaren kunnen worden. De supertyfoon haalde gisteren nog windsnelheden boven de 200 kilometer per uur. Toen de tyfoon aan land kwam op het zuidelijke eiland Kyushu was de wind afgezwakt tot 180 kilometer per uur.

De storm heeft heel wat materiële schade veroorzaakt op het meest zuidelijke eiland van Japan. Volgens de Japanse nieuwszender NHK zijn er verschillende gewonden gevallen. Duizenden inwoners moesten zich in veiligheid brengen en het trein- en vliegverkeer werd beperkt door de storm.

De tyfoon trekt langzaam noordoostwaarts en zal zo goed als alle Japanse eilanden aandoen. Dinsdag bereikt de storm de hoofdstad Tokio. Het gevaarlijkste op dit moment is niet de wind, maar de recordhoeveelheid regen die er wordt verwacht. De regenval kan mogelijk overstromingen of aardverschuivingen veroorzaken.

De Japanse overheid heeft vier miljoen inwoners gevraagd om hun woning te verlaten.