"Koning en koningin van de Vogelmarkt" verkozen in Antwerpen 

Marc De Meyer is uitgeroepen tot koning van de Vogelmarkt. In het verleden was hij al eens drie keer na elkaar de beste verkoper, en was hij zelfs uitgeroepen tot keizer. De Meyer verkoopt al tientallen jaren dunschillers, die hij met veel show demonstreert. Een filmpje op Youtube, waarin hij in een sappig Antwerps dialect zijn mesjes aanprijst, is heel populair. "Zolang het verkoopt, is het goed, en het is heel plezant om ermee te werken. Ik ben er ook wat bekend mee geworden. Ik geef uitleg met een kwinkslag, want je moet de mensen entertainen, het is een beetje straattheater."