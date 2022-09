Verwarming nog niet opgezet? Houd moed, volgende week flirten we weer met 20 graden

Na een warme en zonnige zomer valt het eerste koele en druilerige weekend van het najaar extra hard op. "Zetten we de verwarming al op of niet?": die vraag zal in menig huiskamer gesteld zijn met maximumtemperaturen rond 13 graden. Maar vanaf morgen stijgt het kwik weer boven de 15 graden. "Momenteel is het te koel voor de tijd van het jaar, maar we mogen niet vergeten dat we deze zomer enorm verwend zijn geweest", zegt weervrouw Sabine Hagedoren.