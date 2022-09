Odegand lokt zo'n 3000 bezoekers naar optredens in Gent

Volgens algemeen en artistiek directeur Veerle Simoens konden de 3000 bezoekers de nieuwe locatie wel smaken. "We zijn halsoverkop op zoek moeten gaan naar een nieuwe locatie door het slechte weer. Gelukkig konden we in het Kuipke in het citadel terecht voor onze 20e editie. Ik denk dat we best tevreden mogen zijn met deze editie. We hebben zo'n 3000 bezoekers mogen verwelkomen op onze dagconcerten in de stad en de avondconcerten in het Kuipke. Dat is ongeveer even veel als we er in 2019 hadden. Zelfs onze dagconcerten waren zo goed als allemaal uitverkocht."