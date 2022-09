De Zegge in Geel, oudste natuurreservaat van België, bestaat 70 jaar: "Verdroging onder de aandacht brengen"

Maar De Zegge staat onder druk, want het natuurreservaat dreigt uit te drogen. De problematiek werd op deze verjaardag nog eens onderstreept. "Wij beginnen voornamelijk in te zetten op aangepaste maaitechnieken, zodat wij het water dat we hebben, binnenhouden. En dat we de absorberende werking van laagveen-gebied optimaal kunnen benutten. Dus die spons zo lang mogelijk nathouden, daar komt het eigenlijk op neer", zegt Toon Deswert, conservator bij De Zegge.

Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) was aanwezig, en trok mee op verkenning in een amfibievoertuig. Ze beloofde werk te maken van de opwaardering van De Zegge. "Dankzij het hefboomproject 'Natte Natuur' van de Blue Deal, kon dit jaar vijf hectare natuur in De Zegge opnieuw 'vernat' worden. De Zegge is een mooi en concreet voorbeeld van het Vlaamse beleid rond natte natuur. De Zegge droogt uit als we niet snel iets ondernemen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Concrete acties zoals een verlaging van de CO2-uitstoot, vermindering van de stikstofneerslag, heroriëntering van landbouw in de buurt en het bufferen van water moeten dit bewerkstellingen", aldus de minister.