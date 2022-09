Laatste dag voor een groet aan de Queen, eregasten komen aan in Londen voor de begrafenis

Biden is een van de honderden staatshoofden en buitenlandse vertegenwoordigers die in Londen worden verwacht. Voor ons land gaan koning Filip en koningin Mathilde. Ze reizen deze voormiddag met de Eurostar naar Londen. Ook zij zijn vanavond uitgenodigd voor de receptie voor koning Charles op Buckingham Palace. Later zullen de koning en de koningin het stoffelijk overschot gaan groeten in Westminster Hall.

Naast tal van hooggeplaatste gasten zullen ook veel gewone Britten morgen in Londen zijn voor het laatste afscheid. Transport for London (TfL), het overheidsbedrijf die het verkeer en het vervoer in de hoofdstad regelt, heeft een waarschuwing uitgestuurd. "We zijn voorbereid op een ongeziene vraag naar vervoersmogelijkheden”, klinkt het. TfL verwacht dat de begrafenis een van de grootste gebeurtenissen wordt die de Britse hoofdstad ooit gezien heeft. Reizigers wordt aangeraden om de TfL-app te gebruiken en geregeld na te kijken of er nieuwe updates zijn. “We doen alles wat we kunnen, we werken zeer nauw samen met onze partners om Londen in beweging te laten blijven. We vragen onze klanten met aandrang om zich eerst te informeren voor ze naar en in Londen reizen en voor hun terugkeer.”