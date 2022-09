Parket onderzoekt ongewoon overlijden van een jongeman van 21 in Heusden-Zolder

De jongeman van 21 overleed zaterdagavond in zijn woning. De hulpdiensten werden nog verwittigd, maar konden de man niet meer helpen. Later op de nacht kwamen ook de wetsdokter en het parket langs. Aangezien de man op jonge leeftijd stierf, startte het parket een dossier van ongewone sterfgevallen op. De doodsoorzaak is nog niet gekend. "De autopsie wordt nog uitgevoerd, maar het lijkt te gaan om een spijtig, natuurlijk ongeval", zegt Eric Raymaekers, woordvoerder van politiezone Beringen, Ham en Tessenderlo. Kwaad opzet is uitgesloten.