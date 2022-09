Pioniersstudenten getuigen: "Mijn ouders konden zelf niet studeren, ik voel de extra druk"

Omdat pioniersstudenten de eerste in hun familie zijn die studeren, zijn hun ouders vaak niet op de hoogte van het onderwijssysteem. Christopher Ipayo is net afgestudeerd als Master in Grafisch Design. Hij is zelf geen pioniersstudent, want zijn ouders studeerden al in Congo, maar toch merkte hij dat hij zijn ouders extra uitleg moest geven over zijn studierichting. "Het was vooral moeilijk dat mijn ouders niet eens wisten wat grafisch design was. Ik heb dan voorbeelden gezocht en hen overtuigd."

Ook Fatma merkte dat er veel vragen waren bij haar ouders over de praktische kant van verder studeren. "Bijvoorbeeld het systeem van studiepunten waar je lessenrooster op gebaseerd is, was moeilijk. Een studiepunt geeft het aantal lesuren aan maar ook de werklast die je thuis dan moet doen. Ik had bijvoorbeeld niet elke dag les, wat voor mijn mama bijvoorbeeld onduidelijk was. Ze dacht dat ik aan het spijbelen was."