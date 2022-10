Podcast "Björn in the USA" - Jimmy Carter is 98 (!), wat kan deze vergeten en miskende VS-president ons leren?

Hij is de langstlevende Amerikaanse president ooit. 98 jaar is Jimmy Carter vandaag, de nummer 39 van de Amerikaanse presidenten. Fout begrepen, zwaar onderschat, geregeld weggezet als een loser en een kneus. Carter was president in een tijdperk dat minstens even woelig was als vandaag: met hoge inflatie, grote onzekerheid, veel pessimisme en een grote energiecrisis. Wat kunnen de Carterjaren (1977-1981) ons leren, en wie was die intrigerende outsider van toen? Carter was als president een moreel baken, zoals ze ze nu niet meer maken. Hij durfde ook keiharde waarheden verkondigen, over zichzelf en over de Amerikanen. Wie was Jimmy Carter, de man die opklom van pindaboer uit Georgia tot president van Amerika? U verneemt het in een nieuwe podcast van VS-correspondent Björn Soenens.