Polderdorp Doel feest ondanks rotweer, eerste editie van Doel Festival nu al een succes

“Het heeft bloed zweet en tranen gekost” bevestigt organisator Gilles De Decker. “Het was geen evidente aanloop naar Doel Festival, maar we zijn blij dat we hier vandaag toch staan. Er was veel tegenwind van een aantal vzw’s die dicht bij Doel staan en die het Festival niet genegen zijn. Maar wij zijn met hun bezwaren, namelijk mobiliteit en veiligheid aan de slag gegaan. We hebben gratis bussen ingelegd vanuit Antwerpen en Beveren en hebben extra security en politie ingezet. Niet dat wij ons zorgen maakten want wij kennen ons publiek. Maar het was wel belangrijk om een eerste goede indruk te maken bij deze eerste editie en om iedereen, zelfs de tegenstanders, te kunnen overtuigen dat dit festival goed kan plaatsvinden”.