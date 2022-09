Politie Oostende organiseert eerste politiedag in 25 jaar

Vandaag was iedereen welkom op de eerste politiedag in 25 jaar in Oostende. "Op de dag wilden we tonen wat we doen, maar we waren ook op zoek naar nieuwe collega’s", zegt korpschef Philip Caestecker. Tijdens de demonstraties van onder andere het hondenteam en de fietsbrigade kon de Oostendse politie telkens op zo’n 400 nieuwsgierigen rekenen. "We zijn heel enthousiast dat we op zoveel bezoekers hadden. De kans dat dit voor herhaling vatbaar is, is dan ook groot", vertelt Caestecker.

Zo’n 25 jaar geleden organiseerde de politie van Oostende ook een politiedag, al was die toen gevuld met een parade en een ceremonieel gegeven. Vandaag streefden ze naar een interactief en informatief moment. Naast de demonstraties stelde de politie ook heel wat infostanden op waar bezoekers de politie-uitrusting konden aantrekken of plaats konden nemen in een politievoertuig.