Strandredders sluiten druk zomerseizoen af met goed gevoel

Door de hoge temperaturen trokken afgelopen zomer heel wat mensen naar de kust voor verfrissing. Voor de redders zorgde dat voor drukke en intensieve werkdagen. Vanaf maandag kunnen ze uitblazen, want vanaf dan sluiten de laatste bewaakte zones langs de Vlaamse kust. "De zomer was voor ons extreem druk. Van begin mei tot drie dagen geleden hadden we veel zon en de hele dag badgasten", vertelt Tom Cocle.

Ondanks de ongeziene drukte, spreekt de redderspost van Blankenberge van een erg geslaagde zomer. "We hebben het seizoen kunnen afsluiten zonder zware ongevallen. Net voor het seizoen zijn twee mensen overleden in een onbewaakte zone, dus dat was een wake-up call. We hebben het in de zomer veilig kunnen houden en we sluiten het seizoen af met een goed gevoel”, voegt Cocle toe.