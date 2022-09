Restanten van drugslab gevonden in Pellenberg

Vandaag zijn blauwe vaten en filters teruggevonden op twee plaatsen in de Vaerenberg in Pellenberg. Parket en politie onderzoeken of het om de restanten van een drugslab gaat, dat daar gedumpt is. Korpschef Walter Vranckx van politiezone Lubbeek stelt de omwonenden gerust: "De vaten zijn gesloten en worden weggehaald door de gemeentediensten. Vermoedelijk gaat het om restanten van een drugslab. Dat vinden we hier niet vaak, de voorbije drie jaar is dit nu de tweede vondst. Hopelijk worden we wat wijzer uit een buurtonderzoek, al ligt het hier wel erg afgelegen."