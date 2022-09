Reünie adellijke familie Arrazola de Oñate: "Zelfs 3 familieleden uit Colombia afgekomen"

In het Kasteel van Binderveld in Nieuwerkerken kwamen bijna 80 leden van de adellijke familie Arrazola De Oñate samen. In de 17e eeuw kwamen de eerste generaties over van het Baskenland naar België. Ze voerden hier in die tijd belangrijke ambtelijke en religieuze taken uit. Het grote deel van de familie woont in België, maar ook een grote groep kwam af vanuit Spanje en enkelen vanuit Colombia.