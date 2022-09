Vogelruilbeurs in Roeselare is een kermis voor de liefhebbers: "Meer dan 1500 vogels te koop"

Vanmorgen werd de beurs voor de tweede keer gehouden in de gebouwen van het Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw (PCLT). "Liefhebbers kunnen hier hun vogels ruilen of kopen. Het gaat vooral om fazantensoorten, steltlopers en eenden. De meeste kopers houden de dieren om er mee te kweken, anderen gewoon omdat ze zo mooi staan in de volière. In sommige gevallen helpen we om een vogelsoort op die manier mee in stand te houden. De Edwardfazant bijvoorbeeld is uitgestorven in Viëtnam. Ik heb nog een koppeltje, en dit jaar bracht dat een nest van 4 kuikentjes op", vertelt Vanwildemeersch.